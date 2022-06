Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown svela:'Ecco perché mi piace il ruolo di produttrice'

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, ha raccontato perché ha deciso di tornare a lavorare come produttrice nel sequel di Enola Holmes, dopo il debutto nel primo film. Pubblicato sulla piattaforma streaming nel 2020, Enola Holmes è diventato uno dei film originali maggiormente visti su Netflix, in attesa del seguito.

Nel corso di un'apparizione a Hot Ones di First We Feast, durante il quale gli ospiti vengono sfidati a mangiare alette di pollo sempre più piccanti mentre rispondono alle domande, l'attrice ha parlato del suo ruolo di produttrice:"La produzione mi è sembrata davvero naturale perché avevo la possibilità di creare qualcosa sia davanti che dietro la macchina da presa, perciò potevo andare sul set e fare ciò che dovevo ma al contempo cambiare la sceneggiatura, assistere al montaggio... È stata una bella posizione lavorativa nella quale trovarmi e quella che mi ha messo maggiormente a mio agio perché mi ha permesso di esprimermi creativamente appieno". Scoprite la trama di Enola Holmes 2, in uscita prossimamente su Netflix.

In Enola Holmes 2, Brown tornerà a recitare nel ruolo della protagonista Enola, sorella minore del più noto Sherlock, interpretato da Henry Cavill.

Il cast del secondo capitolo comprende altre star già viste nel film precedente come Helena Bonham Carter nei panni di Eudoria, Louis Partridge nel ruolo di Tewkesbury, Adeel Akhtar nei panni di Lestrade e Susie Wokoma nel ruolo di Edith.



David Thewlis reciterà in Enola Holmes 2 e sarà una delle illustri new entry insieme a Sharon Duncan-Brewster.

Del progetto faranno parte anche Jack Thorne e Harry Bradbeer, entrambi sceneggiatore e regista del primo film.



Le riprese di Enola Holmes sono terminate ad inizio 2022.