Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown è di nuovo in pista nella nuova foto ufficiale!

Sono passati due anni dalla prima e (per ora) ultima volta in cui abbiamo incontrato l'Enola Holmes di Millie Bobby Brown: la trasposizione targata Netflix, nonostante qualche critica non esaltante, ha saputo immediatamente conquistare le simpatie di quei fan che, dopo un biennio di silenzio, stanno finalmente per ricevere un gradito regalo.

Già, perché la grande N sta finalmente per riportarci a Baker Street in compagnia dell'amatissima protagonista di Stranger Things: dopo il poster con Henry Cavill e Millie Bobby Brown rilasciato nei giorni scorsi, dunque, la piattaforma ci ricorda ancora una volta l'arrivo imminente di questo sequel di Enola Holmes con una nuova foto ufficiale tratta direttamente dal film sulla sorellina di Sherlock.

Non che la foto in questione ci permetta di capire nulla per quanto riguarda la trama e gli sviluppi del film, naturalmente: tutto ciò che vediamo è una Millie Bobby Brown con indosso l'ormai iconico corsetto di Enola intenta a rincorrere (o fuggire da?) qualcuno per le vie di Londra, ad anticiparci un tasso d'azione pari quantomeno a quello del primo capitolo.

Enola Holmes 2, vi ricordiamo, sbarcherà su Netflix il prossimo novembre: nell'attesa, Millie Bobby Brown ha parlato del lavoro di produttrice e dei motivi che la spingono ad insistere su questa strada.