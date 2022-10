Enola Holmes 2, con Millie Bobby Brown e Henry Cavill, è ispirato a una storia vera

In tutto questo parlare di Henry Cavill di nuovo nei panni di Superman per Black Adam e soprattutto per il futuro del DCU di James Gunn, si rischia di far passare in secondo piano il nuovo film in uscita dell'attore, Enola Holmes 2, in arrivo su Netflix dal 4 novembre prossimo.

A ricordarlo ci ha pensato il regista Harry Bradbeer, che in una nuova intervista con Netflix Queue, ha anticipato che il sequel avrà un tono più cupo e dark dell'originale e che spingerà i protagonisti fuori dalla loro zona di comfort. Inoltre, Bradbeer ha anche confermato anche che la trama di Enola Holmes 2 è ispirata alla vera storia dello sciopero delle Matchgirls del 1888, che vide 1400 dipendenti lasciare i propri impieghi a causa delle pessime (e pericolose) condizioni dei luoghi di lavoro. Secondo Bradbeer, agire all'interno di questo contesto-evento storico consentirà agli Holmes di incontrare personaggi di classe inferiore, cosa che metterà in crisi le loro visioni sul mondo che li circonda.

"Volevamo che fosse più un film per adulti, con una storia più cruda e pericolosa. Volevamo raccontare una storia che portasse i personaggi, soprattutto Enola, a contatto con delle persone vere, gente comune che vive una vita diversa dalla sua, persone che appartengono ad una classe meno fortunata. Qui sarà faccia a faccia con delle lavoratrici della sua stessa età, e ciò cambierà il suo sguardo sul mondo. L'idea mi ha molto entusiasmato."

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Enola Holmes 2.