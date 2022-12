Enola Holmes 2, l'intimacy coordinator critica Millie Bobby Brown: 'Bacio non consensuale'

Quella che sembrava una storia innocente da raccontare sta in realtà creando un po' di problemi a Millie Bobby Brown: dopo aver confessato di non aver avvertito la sua co-star Louis Partridge prima di baciarlo sul set di Enola Holmes 2, infatti, la star di Stranger Things è stata bacchettata dall'intimacy coordinator del film.

Dopo aver criticato le doti da baciatore di Finn Wolfhard, infatti, Millie Bobby Brown si è divertita a raccontare la faccia stordita di Partridge dopo il bacio improvviso: "Amo Millie Bobby Brown, ma questa non è la storia simpatica che potreste pensare. Sono sicura che lei e il suo partner abbiano costruito un bel rapporto e abbiano grande fiducia reciproca, ma non dovremmo mai cogliere qualcuno di sorpresa durante una scena di combattimento o una scena intima" ha quindi precisato l'intimacy coordinator Jessica Steinrock.

In un video pubblicato su TikTok, Steinrock ha quindi proseguito: "Alla fine questo vuol dire semplicemente che lei non gli abbia chiesto il permesso di baciarlo. Quando il tuo partner si dimostra sorpreso dopo il bacio vuol dire che la comunicazione non è avvenuta nel modo in cui avrebbe dovuto. Situazioni del genere possono degenerare molto facilmente, e francamente lei ha un certo potere in questa situazione, perché è una star molto conosciuta. [...] Per la cronaca, ho amato Enola Holmes 2, ma la prossima volta meglio chiedere il consenso".

Va detto, comunque, che la cosa non pare abbia creato problemi a Partridge: sicuramente meglio, comportarsi in modo tale da evitare il rischio di creare situazioni spiacevoli! Polemiche a parte, intanto, in giro si continua a parlare di un possibile spin-off di Enola Holmes sullo Sherlock di Henry Cavill.