Enola Holmes 2: Henry Cavill parla del ruolo del suo Sherlock Holmes nel film!

Arrivato su Netflix nel 2020, Enola Holmes ha raccontato la storia della giovane sorella di Sherlock Holmes. In questa versione, il celebre detective inglese, è interpretato da Henry Cavill che tornerà a vestire i panni del personaggio anche nel secondo capitolo in uscita il 28 ottobre.

Dal punto di vista cinematografico e televisivo, Sherlock Holmes è, probabilmente, uno dei personaggi più "abusati" di sempre. L'abbiamo visto in molteplici versioni tutte diverse tra loro e mai banali. Dal nervoso ed eccentrico Holmes di Robert Downey Jr, passando a quello moderno e sociopatico di Benedict Cumberbatch fino a quella più sconosciuto e "americano" di Johnny Lee Miller. Insomma, nel corso degli anni abbiamo avuto la possibilità di conoscere tutte le sfaccettature del personaggio.

All'epoca dell'annuncio di Henry Cavill in Enola Holmes stuoli di fan esultarono per questa inaspettata notizia. Nonostante ciò, il pochissimo minutaggio dedicato al personaggio portò ad una quasi inevitabile delusione. Sembra che in questo secondo capitolo Cavill abbia voglia di riscattarsi rendendo il ruolo di Sherlock Holmes più centrale senza però togliere prestigio alla protagonista.

Questo può essere definito un periodo d'oro per l'attore inglese, soprattutto dopo i rumor riguardo il ritorno di Superman in Black Adam. Nonostante ciò al momento l'interprete sta portando avanti la campagna promozionale di Enola Holmes. Durante un'intervista ha raccontato di aver fatto di tutto per rendere la sua versione di Sherlock fedele all'originale. "È importante fare le cose per bene. È importante assicurarsi che il tono delle cose non si perda nella potenziale eccitazione di franchise e universi".

Ha inoltre raccontato la sua esperienza nel mondo dei blockbuster dichiarandosi fiducioso riguardo il futuro di Enola Holmes. "È sempre così difficile spiegare dove stanno andando le cose e cosa succederà. Ho esperienza con i franchising arrivano dove vogliono arrivare in silenzio, e altri franchising che parlano e si eccitano di ciò. Si tratta del processo decisionale e di tutto il resto che ne consegue. Io sono semplicemente un lavoratore assunto. Ma sarebbe molto eccitante continuare a interpretare il personaggio e continuare a lavorare con Millie. Ma questo è nelle mani degli dei, come si suol dire. Aspetterò dietro le quinte l'opportunità".

Riguardo i futuri ruoli dell'attore, è trapelata qualche giorno fa una fanart che vedrebbe Cavill nei panni di Bestia, storico personaggio degli X-Men. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!