Enola Holmes 2, Henry Cavill e Millie Bobby Brown si nascondono nel poster del sequel

Le riprese di Enola Holmes 2 sono già terminate, ma dovremo attendere ancora per vedere il film su Netflix. Nel frattempo, però, possiamo divertirci a scovare le star protagoniste, Henry Cavill e Millie Bobby Brown, nel nuovo poster promozionale.

Dopo il successo di Enola Holmes su Netflix, era praticamente inevitabile l'arrivo di un sequel per il primo adattamento della celebre saga letteraria The Enola Holmes Mysteries pubblicata dall'autrice americana Nancy Springer.

Così, a breve distanza dalla conquista delle classifiche dei titoli più visti sulla piattaforma, Netflix aveva dato il via libera alla produzione di una nuova pellicola dedicata ai giovani fratelli investigatori, che avrebbe visto il ritorno non solo di Brown e Cavill, ma anche di Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Adeel Akhtar, Susie Wokoma e l'ingresso nel cast new entry Sharon Duncan-Brewster e David Thewlis.

Enola Holmes 2 dovrebbe vedere la giovane detective, ora ufficialmente riconosciuta come tale, alle prese con il caso di una ragazza scomparsa, ma anche con una cospirazione che per essere sventata necessiterà l'aiuto del celebre fratello maggiore, Sherlock.

Al momento non sappiamo quando il film potrebbe arrivare su Netflix, ma fino ad allora... Riuscite a riconoscere tutti i personaggi nel poster di Enola Holmes 2 che trovate anche in calce alla notizia?