Enola Holmes 2, Henry Cavill ha concluso le riprese del sequel

Enola Holmes e il fratello Sherlock stanno tornando su Netflix per un'altra avventura. L'anno scorso sulla piattaforma è stato un grande successo il primo film con protagonista la star di Stranger Things, Millie Bobby Brown e ora è in arrivo il seguito. Henry Cavill, che interpreta Sherlock Holmes, ha concluso le riprese.

Cavill su Instagram ha pubblicato un video nel quale ha annunciato di aver appena trascorso il suo ultimo giorno di riprese sul set di Enola Holmes 2.

"Ehi, ragazzi! Oggi è stato il mio ultimo giorno sul set di Enola Holmes. E tutto il giorno ho creduto di non uscire e fare questa corsa. Era un po' buio e un po' freddo e mi sono convinto tutto il giorno che sono tutte buone ragioni per non correre. Tuttavia sono uscito, l'ho fatto, l'ho adorato e mi sento davvero, davvero bene. Quindi se sei seduto a casa a pensare di non allenarti oggi, mettiti quelle scarpe da ginnastica, esci e fallo. Non te ne pentirai".



Si conosce ancora molto poco della trama di Enola Holmes 2 a differenza dei membri principali del cast; oltre a Brown e Cavill, Helena Bonham Carter tornerà nel ruolo di Eudoria Holmes. Anche il regista Harry Bradbeer è tornato insieme allo sceneggiatore, Jack Thorne.

Se volete saperne di più sul primo film recuperate la nostra recensione di Enola Holmes, uno dei più grandi successi targati Netflix del 2020.



Le riprese di Enola Holmes 2 sono cominciate settimana scorsa ma Cavill ha già annunciato di aver concluso il suo lavoro sul set.