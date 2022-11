Enola Holmes 2 è il film più visto tra tutti i servizi streaming, Netflix torna in testa

Enola Holmes 2 ha conquistato la top10 di Netflix in pochi giorni, ma nell'arco della sua prima settimana sulla piattaforma è anche diventato il film più visto in assoluto tra tutti i servizi streaming disponibili.

Il film con protagonisti Millie Bobby Brown ed Henry Cavill ha infatti attirato il maggior numero di spettatori in assoluto durante questa settimana, conquistando la bellezza di oltre 23 milioni di utenti in tutto il mondo (in base alla classifica di Whip Media): nel nuovo film, la star Stranger Things riprende il ruolo di Enola Holmes, che una volta aperta la sua agenzia investigativa privata dovrà affrontare il suo primo caso ufficiale come detective: per risolverlo, però, avrà bisogno dell'aiuto del suo famoso fratello, Sherlock, interpretato da Henry Cavill.

Nel complesso, Netflix ha avuto un'ottima settimana, con quattro piazzati nella top10 grazie ai risultati The School for Good and Evil, The Good Nurse e il primo Enola Holmes, che come sempre accade in occasione dell'uscita di un sequel ha goduto di una rinascita di visualizzazioni piazzandosi alla posizione numero 8 della classifica. Tra gli altri titoli non-Netflix, come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, anche il nuovo horror Barbarian (che in Italia è disponibile in esclusiva su Disney Plus), My Policeman di Prime Video e Halloween Ends di Peacock.

Enola Holmes 2 è ora disponibile su Netflix.