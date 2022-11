Enola Holmes 2 conquista immediatamente la Top 10 di Netflix!

Enola Holmes 2 ha esordito immediatamente al primo posto dei film più visti questa settimana su Netflix andando subito a posizionarsi alla casella #1 della consueta Top 10 della piattaforma, in continuo aggiornamento. La pellicola che segna il ritorno di Millie Bobby Brown nei panni della sorella più giovane di Sherlock è la più vista del weekend.

Enola Holmes 2 ha spodestato così il film più visto la scorsa settimana The Good Nurse, con Eddie Redmayne e Jessica Chastain, scivolato al quarto posto negli Stati Uniti (in Italia è sceso addirittura al sesto posto). Le altre posizioni in Top 10 nel nostro paese vedono The Takeover al secondo posto, seguito dal primo Enola Holmes - tornato in classifica sull'onda dell'entusiasmo generata dal sequel - Shark - Il primo squalo è quarto, Niente di nuovo sul fronte occidentale è quinto, mentre nelle rimanenti posizioni ci sono L'accademia del bene e del male, Passengers (anche questo tornato in classifica dopo le dichiarazioni di Jennifer Lawrence) e Oltre l'universo.

Nel sequel, rimasto orfano del Mycroft Holmes di Sam Claflin, tornano Louis Partridge nei panni di Tewkesbury, Susan Wokoma in quelli di Edith, Adeel Akhtar in quelli di Lestrade e Helena Bonham-Carter nei panni della madre di Enola, Eudoria, con David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster che si aggiungono come new entry. Ovviamente Henry Cavill è di nuovo Sherlock Holmes, e proprio a lui è dedicata l'immancabile scena post-credit che, avendo già visto il film in anteprima, vi consigliamo di non perdere: non ci saranno Superman né il Black Adam di Dwayne Johnson (visti i trascorsi è bene precisarlo, non si sa mai) ma i fan delusi per il clamoroso cambio di attore nella serie The Witcher sicuramente apprezzeranno...e di più non vi sveliamo.

Ispirato alla saga letteraria 'The Enola Holmes Mysteries' di Nancy Springer, Enola Holmes 2 vede la giovane investigatrice (Millie Bobby Brown) seguire le orme del suo famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e aprire la sua agenzia investigativa, solo per scoprire che la vita da detective a noleggio non è così facile come sembra.