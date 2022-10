Enola Holmes 2, l'assassino si cattura a passo di valzer nella nuova clip!

A pochissimo dalla première di Enola Holmes 2, la nostra protagonista (interpretata da Millie Bobby Brown) si trova alle prese di un nuovo caso: trovare un assassino latitante e salvare la vita di una ragazza. Per farlo, però, non solo Enola Holmes finirà in manette, ma dovrà anche... ballare.

Enola: "Sto cercando un assassino. [...] Sto cercando di salvare la vita di una ragazza".

Tewkesbury: "...Ballando?"

Ecco l'esilarante dialogo nel breve filmato rilasciato proprio oggi: nella clip la nostra protagonista, infatti, è alla ricerca di un misterioso assassino che si troverebbe in una grande sala da ballo. Non ci sarebbero problemi, se Enola non fosse assolutamente negata per qualsiasi tipo di valzer.

Lo sguardo della nostra protagonista è a dir poco terrorizzato dalla prospettiva di muovere un solo piede in maniera aggraziata. A convincerla, però, è la vista di Tewkesbury, suo compagno di avventure e sua ormai assodata crush. E' proprio a lui che Enola chiederà di insegnarle le fondamenta del ballo, e in questa scena li vedremo più vicini che mai. La tensione tra i due è alle stelle, e probabilmente questa non sarà la prima volta che balleranno insieme: qualche tempo fa Netflix UK e Irlanda avevano rilasciato una clip in cui i due piccioncini danzavano in coppia - ma con costumi diversi rispetto alla clip in questione.

Insomma, Enola dovrà rimboccarsi le maniche e sobbarcarsi questo 'onere'.

Netflix, intanto, ha finalmente svelato la data di uscita di Enola Holmes, prevista per questo novembre. Manca poco, e noi non vediamo l'ora di vedere come se la caverà la nostra eroina.