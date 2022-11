Ennio torna al cinema: Morricone al pianoforte nell'emozionante clip inedita in anteprima!

Ennio di Giuseppe Tornatore torna al cinema in Italia, e per l'occasione Lucky Red ha condiviso una emozionante clip inedita dal backstage della lunga intervista realizzata al Maestro Morricone.

Il filmato, come sempre, è disponibile nel player che potete trovare in calce all'articolo e mostra il maestro Ennio Morricone sedersi al pianoforte mentre Tornatore e i suoi collaboratori preparano la location per le riprese.

Ennio: The Maestro torna al cinema solo il 10 novembre per celebrare la nascita del musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar e autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Uscito nelle sale lo scorso febbraio, Ennio ha conquistato il grande pubblico riportandolo nelle sale cinematografiche: oltre 400.000 spettatori, infatti, sono accorsi al cinema per godere del ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone. Presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, il film ha ricevuto svariati riconoscimenti tra cui: il Nastro d’Argento Dell’Anno, Film della Critica dal SNCCI, Globo d’Oro per il Miglior Documentario e tre David di Donatello per il Suono, il Montaggio e Miglior Documentario.

Il documentario racconta Morricone attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, con testimonianze di artisti e registi come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood e Bruce Springsteen.

