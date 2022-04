Ennio Morricone, in vendita l'attico con vista Campidoglio a un prezzo folle!

Il super attico in cui per qualche tempo abitò il mastro Ennio Morricone è stato messo in vendita a una cifra esorbitante a dir poco. L'ambiente è di quelli esclusivi e ha pure una vista che dà direttamente sul Campidoglio. All'epoca il compositore trovò la location un po' troppo rumorosa per i suoi gusti e preferì quindi trasferirsi all'Eur.

L'attico è stato messo in vendita all'asta attraverso la prestigiosa agenzia Christie's, che ha stimato il prezzo a 12 milioni di euro. "Qualche mese fa ho lasciato l’appartamento affacciato sull’Ara Coeli in cui ho scritto tante musiche. Troppo smog, confusione, traffico", aveva dichiarato il Maestro nel 2017. "Non ne potevo più di tenere le finestre chiuse". A quel punto, Morricone - che recentemente è stato ritratto da Tornatore nel documentario Ennio - decise di trasferirsi in un palazzo signorile all'Eur per meglio continuare il suo lavoro.

L'appartamento, a pochi passi dal Campidoglio, è su due livelli e comprende il terzo e il quarto piano dell’edificio nel quale si trova; si estende su una superficie di circa 1000mq oltre ad avere anche terrazze abitabili e un triplo ingresso. Questo si trova all’interno dello storico Palazzo Muti Bussi, progettato nel 1585 dall’architetto Giacomo Della Porta, uno dei più importanti esponenti del barocco italiano.

Al piano inferiore, come leggiamo nella descrizione fornita dalla celebre casa d’aste, si trova la sala di rappresentanza, caratterizzata da soffitti a cassettoni finemente decorati e alti 5 metri, oltre a quattro grandi finestre dalle quali si gode una splendida vista sull’Altare della Patria. Poi ancora, quattro saloni, di cui tre con camino e con accesso diretto al terrazzo abitabile da cui si accede ad altre due terrazze al piano superiore, di cui una con vista a 360 gradi sui tetti di Roma. Addentrandoci, troviamo una cucina, 5 camere con armadi a muro, 4 bagni, una zona di servizio con camera e bagno.

Insomma, che ne dite di fare un'offerta?

Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Morricone.