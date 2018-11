Ennio Morricone: 'Tarantino è un cretino e i suoi film sono spazzatura'

Durante una recente intervista, il leggendario compositore italiano Ennio Morricone ha aspramente attaccato il regista Quentin Tarantino, definendo i suoi film "pura spazzatura".

Lo sfogo è arrivato in un pezzo pubblicato sull'edizione tedesca di Playboy, nel corso della quale Morricone critica il regista di Pulp Fiction per due motivi: il suo stile di lavoro caotico e la sua mancanza di originalità.

"Non è un regista", ha affermato il compositore de Il Buono, Il Brutto e il Cattivo. "Tarantino è assolutamente caotico, parla senza pensare, fa tutto all'ultimo minuto, non ne ha la minima idea di cosa significhi essere un regista. Ti convoca all'improvviso chiedendo pezzi musicali per i suoi film, e tu devi essere pronto senza neanche aver visto una scena. Non è possibile, mi fa impazzire e non ho intenzione di tacere e sopportarlo di nuovo."

Morricone, che ha prodotto colonne sonore leggendarie per oltre 500 film, come quelle di Per Un Pugno Di Dollari di Sergio Leone, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, La Cosa di John Carpenter, Gli Intoccabili di Brian De Palma e tantissimi altri ancora, ha vinto il suo primo ed unico Oscar proprio grazie a Tarantino, per le musiche originali di The Hateful Eight. Ma questo non gli ha impedito di continuare.

"Tarantino è un povero cretino, l'unica cosa in cui è bravo è rubare agli altri e metterle insieme, non c'è niente di originale in questo, non è un regista. Non è niente in confronto ai grandi di Hollywood, come John Huston, Alfred Hitchcock o Billy Wilder: loro avevano classe, Tarantino fa sempre le stesse cose."

Morricone, che ha compiuto 90 anni nelle scorse ore, non ha risparmiato neppure la cerimonia degli Oscar del 2016. "Non vedevo l'ora di andarmene da quella noiosa cerimonia. Non credo che tornerò mai più negli Stati Uniti solo per quelle pomposità auto-gonfiate e imbarazzanti note come Oscar."

Il nuovo film di Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood, arriverà l'anno prossimo.