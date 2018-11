Ennio Morricone smentisce l'intervista di Playboy: 'Inventata! Mai detto che è un cretino'

In mattinata, i social e i siti internazionali dedicati all'intrattenimento sono implosi riportando quelle che sembravano delle presunta aspre critiche mosse da Ennio Morricone ai danni di Quentin Tarantino, riportate dalla versione online di Playboy Germania e dove il compositore avrebbe dato "del cretino" all'autore.

Tutto finto, però, perché su Repubblica.it è stata pubblicata la smentita, che proviene direttamente dalla voce di Ennio Morricone, a quanto pare imbestialito per l'accaduto. Il pezzo di Rita Celi e Carlo Moretti riporta infatti le parole del maestro: "Sono fuori di me per quanto successo. Non capisco come certe cose possano accadere nel giornalismo. Darò mandato ai miei avvocati di denunciare la rivista e il giornalista di cui ignoro il nome e che non ho mai incontrato. Stamattina sono letteralmente caduto dalle nuvole quando Giuseppe Tornatore, mio buon amico, mi ha chiamato per informarmi della vicenda".



Nell'intervista, adesso smentita, il giornalista di Playboy scriveva che Morricone parlava di Tarantino come di "un cretino": "Tarantino è assolutamente caotico, parla senza pensare, fa tutto all'ultimo minuto, non ne ha la minima idea di cosa significhi essere un regista. Ti convoca all'improvviso chiedendo pezzi musicali per i suoi film, e tu devi essere pronto senza neanche aver visto una scena. Non è possibile, mi fa impazzire e non ho intenzione di tacere e sopportarlo di nuovo."



Caso rientrato, insomma.