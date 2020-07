Ennio Morricone: la Serie A omaggia il maestro all'ingresso in campo

La notizia della morte di Ennio Morricone ha comprensibilmente commosso nei giorni scorsi il mondo del cinema, che continua a rendere omaggio al compositore scomparso. L'ondata di emozione è andata anche al di là dello show business, e anche il mondo del calcio, per esempio, ha trovato un modo per salutarlo.

In due partite della scorsa giornata del campionato di Serie A, infatti, per omaggiare Ennio Morricone il cerimoniale dell'ingresso in campo delle squadre ha subito qualche leggera modifica. Allo stadio Olimpico la Roma, da sempre squadra del cuore del compositore, in occasione di Roma-Parma ha diffuso attraverso gli altoparlanti la colonna sonora di C'era una volta in America, anziché il consueto inno O Generosa di Giovanni Allevi, che accompagna le squadre schierate prima del fischio d'inizio.

La stessa cosa era successa la sera prima a San Siro, prima di Milan-Juventus, con le note di Morricone ad accompagnare le squadre in campo e sul tabellone una foto del maestro che ritirava l'Oscar per The Hateful Eight.

Nella cornice di due stadi deserti, nel rispetto delle norme anti-Covid 19, il risultato è stato ancora più suggestivo. Si può affermare con una battuta che la musica di Ennio Morricone abbia portato anche fortuna alle squadre di casa, dal momento che la Roma ha battuto il Parma per 2-1 e il Milan si è imposto per 4-2 sulla Juventus, rimontando in pochi minuti lo svantaggio di due gol.

Ennio Morricone è morto lo scorso lunedì a Roma, all'età di 91 anni, per complicazioni in seguito a una caduta della scorsa settimana. La scomparsa del maestro ha fatto notizia anche per il necrologio da lui stesso scritto.