Ennio Morricone, l'omaggio di Russell Crowe in italiano: 'Ciao Ennio, grazie'

Mancherà un sacco, Ennio Morricone. Pur essendo in pensione ormai da qualche anno (le ultime colonne sonore composte risalgono al 2016) la semplice presenza del leggendario compositore era per il mondo del cinema un raggio di luce, come testimoniano i tanti e commossi omaggi che stanno giungendo dopo la notizia della morte del maestro.

Tutti, ma proprio tutti hanno voluto dedicare un pensiero all'autore delle colonne sonore di C'era una Volta in America, La Leggenda del Pianista sull'Oceano, Per un Pugno di Dollari e tante altre ancora, dai politici come Giuseppe Conte ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale come Carlo Verdone, Antonio Banderas, Giuseppe Tornatore e altri ancora.

Tra questi spicca anche il messaggio di Russell Crowe, che ha voluto dedicare tramite il proprio account Twitter un pensiero in italiano al grande compositore scomparso: "Ennio, Ennio, Ennio... Ciao. Grazie. Grazie per tutti i grandi viaggi" ha scritto il protagonista de Il Gladiatore.

Nelle ultime ore anche un celebre collega come Hans Zimmer ha voluto ricordare Morricone, ribadendo quanto il lavoro del compositore italiano sia stato influente per la sua crescita artistica; il mondo intero, intanto, si è commosso davanti al necrologio scritto da Ennio Morricone per sé stesso, comprendente le istruzioni per il suo funerale.