Ennio Morricone è morto: addio alla leggenda delle colonne sonore del cinema

Ennio Morricone ci ha lasciato all'età di 91 anni. Il celebre compositore è spirato nella notte al Campus biomedico di Roma dov'era ricoverato per la rottura di un femore a causa di una caduta. Morricone si è distinto in tutto il mondo come uno dei più grandi compositori e musicisti di tutti i tempi, firmando colonne sonore indimenticabili.

Formatosi presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, Ennio Morricone ha scritto musiche per oltre 500 film e serie tv, spaziando tra i generi e le opere più disparate. Più di 60 film premiati nel corso della storia del cinema si sono avvalsi delle musiche di Ennio Morricone.

Da giovane, in qualità di arrangiatore, ha firmato il sound di alcune delle musiche più famose degli anni '60, da Sapore di sale a Se telefonando.



La fama è arrivata grazie al suo legame con il genere western, contribuendo al successo di registi quali Sergio Leone, Sergio Corbucci e Duccio Tessari, dalla Trilogia del Dollaro a Una pistola per Ringo e Il mercenario.

Grande il successo anche a Hollywood, con svariate collaborazioni che includono nomi del calibro di Brian De Palma, John Carpenter, Quentin Tarantino, Oliver Stone e Mike Nichols.

Ha vinto il premio Oscar alla carriera nel 2007 ma nel 2016 ne ottenne un secondo Oscar per le musiche di The Hateful Eight di Tarantino.

Il suo palmares conta tre Grammy Award, quattro Golden Globe, sei BAFTA e dieci David di Donatello. Nel 2016 gli venne assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame e ricevette l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2019 Morricone si era ritirato dal mondo del cinema.