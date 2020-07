Ennio Morricone, Leone voleva rifiutare la colonna sonora di C'era una Volta in America

Alzi la mano chi non ha versato almeno una lacrima ascoltando e riascoltando Deborah's Theme, forse il brano più famoso di quel capolavoro che è (al pari del film) la colonna sonora composta da Ennio Morricone per C'era una Volta in America.

Il pezzo che ci invita a scavare man mano nei ricordi di Noodles è ormai parte della storia del cinema e della musica, e siamo sicuri che nessuno riuscirebbe ad immaginare il capolavoro di Sergio Leone senza quel pilastro portante che è la sua colonna sonora. Eppure pare che proprio il grande regista italiano non fosse di quest'avviso.

Già, perché quando il grande compositore scomparso poche ore fa presentò a Leone Deborah's Theme trovò da parte di questi un'accoglienza piuttosto fredda: non che al buon Sergio il pezzo non piacesse, naturalmente, ma pare che ad un primo ascolto lo giudicò eccessivamente simile ad un'altra storica composizione di Morricone, quella per la colonna sonora di C'era una Volta il West.

Fortunatamente la storia è andata come sappiamo, regalandoci una combinazione tra film e colonna sonora perfetta come poche altre. Per saperne di più, intanto, ecco la nostra recensione della Extended Edition di C'era una Volta in America; qui, invece, trovate un nostro ricordo del grande Ennio Morricone.