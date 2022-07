Ennio Morricone ci lasciava 2 anni fa: le sue 5 colonne sonore più belle

2 anni fa il mondo del cinema e dell'arte in generale perdeva un genio assoluto: Ennio Morricone ci lasciava a Roma il 6 luglio 2020, generando un vuoto incolmabile in quell'universo della settima arte che, nel corso di una carriera lunga più di mezzo secolo, aveva contribuito ad abbellire con colonne sonore d'immortale bellezza.

Nel giorno di questo triste anniversario, dunque, ci è sembrato giusto omaggiare il maestro Morricone ricordandone le colonne sonore più belle e importanti: a costo di scadere nella banalità, comunque, ammettiamo di non aver avuto vita facile nella selezione, perché l'intera opera del compositore andrebbe ricordata come un unico tesoro di inestimabile valore.

Ci è sembrato giusto, comunque, partire dal principio, ovvero da quel Per Un Pugno di Dollari che segnò l'inizio della collaborazione con l'amico Sergio Leone, binomio che negli anni successivi avrebbe fatto la fortuna di entrambi e del cinema intero: sulla stessa scia non possiamo ovviamente esimerci dal citare altri due capolavori assoluti, vale a dire C'era una volta il West e C'era una Volta in America, forse i punti più alti della filmografia del regista romano.

Altra collaborazione tra geni assoluti fu quella tra Morricone ed Elio Petri: anche in questo caso le colonne sonore da citare sarebbero molteplici, ma noi abbiamo scelto quella forse maggiormente iconica, vale a dire quella de La Classe Operaia va in Paradiso, vero e proprio manifesto del cinema socialmente impegnato di Petri.

A proposito di sodalizi, anche quello con Giuseppe Tornatore non merita di essere ignorato: in questo caso la scelta non può che, forse banalmente, ricadere su Nuovo Cinema Paradiso. E voi, quali colonne sonore avreste inserito nella vostra top 5? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Tornatore, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Ennio: The Maestro.