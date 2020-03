Ennio Morricone sulle esibizioni sui balconi: 'Inopportune, gente pensa solo a sé stessa'

Anche il maestro Ennio Morricone non prende sottogamba la situazione coronavirus: in un'intervista rilasciata all'Huffington Post il celebre compositore di alcune delle più belle e famose colonne sonore della storia del cinema ha dichiarato di non riuscire a pensare alla musica in un momento così grave, ma si dice comunque fiducioso sul futuro.

"Sono chiuso a casa con mia moglie Maria e penso che questo isolamento necessario stabilito dal governo sarà sufficiente ad arginare il male che in qualche maniera ci circonda. Non compongo e non ascolto musica, non è questo il momento" sono le parole con cui Morricone si è detto a favore delle misure predisposte dal governo.

Un momento difficile in cui, secondo il compositore, anche la musica va messa da parte: "La musica per me ha un valore assoluto e importantissimo, ma in questo momento non ha nessun valore. Non è in una situazione del genere che mi metto ad ascoltarla così da potermi consolare per quello che accade" ha aggiunto Morricone.

L'autore delle colonne sonore di C'era una Volta il West, Gli Intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso e tanti altri capolavori non ha poi risparmiato una stoccata a tutti gli italiani che in questi giorni hanno dato vita a esibizioni canore dai balconi delle loro abitazioni: "A me questo fatto che molti cantino dai balconi o tra di loro e sventolino le bandiere da un lato fa simpatia, dall'altro lo ritengo inopportuno... Certo, un po' di leggerezza può aiutare, non c'è alcun dubbio, ma in questi giorni c'è stata una percentuale molto alta di morti e ci vorrebbe più rispetto. Mi chiedo cosa pensino tutte quelle persone in quei momenti: secondo me pensano solo a loro stesse".