Ennio Morricone, da Baarìa a La Migliore Offerta: le migliori colonne sonore post-2000

Per selezionare i migliori lavori di Ennio Morricone non basterebbero le pagine di un libro, tale è la mole di lavori composti dal celebre autore di innumerevoli colonne sonore e soprattutto la bellezza di ognuno di questi. Meglio, dunque, procedere a piccoli passi.

Già, perché se al pensiero del compositore scomparso stamattina i primi titoli a venire in mente sono di capolavori immortali di un'altra epoca del cinema, come i vari C'era una Volta in America, Il Buono, il Brutto e il Cattivo e così via, è anche vero che Morricone ha continuato a comporre capolavori anche nel corso dell'ultimo ventennio di carriera.

Pensiamo ad esempio alla colonna sonora di Malèna (2000), film di Giuseppe Tornatore che vide forse la miglior prova in carriera di Monica Bellucci; a questo punto diremmo di toglierci immediatamente il dente e nominare subito altri due film di Tornatore i cui temi rimasero immediatamente impressi nel cuore degli spettatori, vale a dire Baarìa (2009) e La Migliore Offerta (2011).

Impossibile poi non pensare a The Hateful Eight (2017) di Quentin Tarantino, cui cui il leggendario compositore centrò l'incredibile tripletta Golden Globe/BAFTA/Oscar; vogliamo poi ricordare l'incursione di Morricone in uno dei film d'animazione italiani più interessanti dei primi anni 2000, Aida degli Alberi (2001).

La lista, ovviamente, è potenzialmente parecchio lunga: quali colonne sonore dell'ultimo Morricone avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, con quali parole Carlo Verdone ha voluto ricordare Ennio Morricone; qui, invece, trovate un nostro omaggio al grande Ennio Morricone.