Ennio Morricone, arriva il commovente saluto di Carlo Verdone: 'Gli vorrò sempre bene'

La scomparsa di Ennio Morricone non è stato un duro colpo soltanto per i suoi moltissimi ammiratori, ma anche per i colleghi e per gli amici che hanno avuto il piacere di incontrarlo in prima persona: tra questi c'è anche Carlo Verdone.

L'attore italiano riuscì a costruirsi una solida carriera nel mondo del cinema poiché fu notato dal grande Sergio Leone, che scelse di prenderlo sotto la sua ala protettiva e lo convinse ad esordire come regista con Un Sacco Bello, per poi ripetere l'esperimento con Bianco, Rosso e Verdone, pellicole esilaranti in cui il comico interpretava una serie di personaggi divenuti iconici. Al successo dei film contribuirono anche le musiche di Morricone, che del resto aveva già un forte legame con il produttore Leone.

"Oggi Ennio non c'è più. E tutti noi siamo orfani di un sublime compositore conosciuto in tutto il mondo. La sua grandezza deriva da due elementi: il fatto di aver studiato musica contemporanea con Goffredo Petrassi e la sapienza dell'arrangiamento. Un arrangiamento solenne, nostalgico, potente e spesso ironico", scrive Verdone sui suoi social.

Vista la sua sconfinata conoscenza del mondo cinematografico, e la sua ammirazione per i personaggi più importanti del panorama italiano e internazionale, dev'essere stato un vero onore per lui poter conversare con il musicista.

"Ennio Morricone sarà immortale per il suo talento inarrivabile che lo portava ad esaltare qualsiasi film. Gli vorrò sempre bene, ricordandolo per aver dato grazia e poesia ai miei primi due film".

Morricone ha scritto un messaggio di addio, che non mancherà di far commuovere gli appassionati che lo seguono da una vita.