Ennio Morricone, arriva l'album postumo del leggendario compositore: tutti i dettagli

A pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 92° compleanno, è uscito il primo album postumo di Ennio Morricone. Il compositore, che con le sue colonne sonore ha segnato la storia del cinema, è scomparso lo scorso 6 luglio, lasciando un vuoto nel cuore di tutti gli appassionati.

L'album si intitola Morricone Segreto, e come promette il sottotitolo esplora "il lato nascosto, oscuro e psichedelico del Maestro". È composto da 27 tracce, tra cui 7 brani inediti, per una durata totale di un'ora e 9 minuti.

CAM Sugar ha pubblicato su YouTube un trailer del disco, che si può trovare anche all'interno della notizia. Morricone Segreto è presentato come "Non un semplice best-of, ma un viaggio sonoro che esplora il periodo creativo più ricco del Maestro, tra gli anni '60 e '80, inclusi brani inediti, rarità, pezzi dimenticati e tracce alternative. Una collezione dalle tinte acide resa possibile da una profonda esplorazione tra gli archivi storici di CAM Sugar, dove un prezioso tesoro è stato portato in superficie."

Tra le colonne sonore più significative firmate da Ennio Morricone meritano una menzione almeno quelle del sodalizio con Sergio Leone, come Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo e C'era una volta in America.

