Ennio Morricone dice addio alla cinema: lavorerà solo con Tornatore

In occasione della cerimonia per la sua premiazione come 'Presidio Culturale Italiano' organizzata da Cultura Italiae, Ennio Morricone ha annunciato che smetterà di comporre colonne sonore per il cinema, ma c'è un'eccezione.

"Il mio prossimo record quale sarà?" ha detto Morricone dopo aver ricevuto il riconoscimento dal ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli. "Quello di non fare più musica per il cinema, salvo per Giuseppe Tornatore. Ma voglio fare musica che non sia per il cinema: ho già scritto una messa e un concerto per due pianoforti e archi. Insomma, voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto, la musica assoluta, io la chiamo così".

Il leggendario compositore ha poi parlato del suo particolare rapporto con i registi con cui ha collaborato: "Non lo so, io mi metto a lavorare, parlo con il regista perché si deve trovare un accordo, cosa che non sempre è facile. Il regista in genere non è d'accordo con me". Io rispondo sempre cosi', l'ispirazione non esiste o meglio esiste solo per l'1%. Il resto è traspirazione, è sudore, fatica".

"Il film aiuta molto," ha continuato Morricone. "C'è una regola che ho stabilito: se c'è una buona musica e il film è brutto, va male perché la musica comunque non fa miracoli. Mentre se c'è un bel film e la musica è mediocre, il film va bene. L'ideale è quando un bel film ha una bella musica. Io cerco di educare il regista a stare attento al suono".

Parlando del futuro, o meglio del presente, del mestiere di compositore, Morricone ha lasciato trasparire un briciolo di amarezza per l'attuale contesto lavorativo: "Ora i tempi sono cambiati, non c'è lavoro e spesso per le colonne sonore si chiamano i dilettanti che magari usano anche i sintetizzatori. Mio figlio è bravissimo ma non lavora quanto ho lavorato io perché non c'è lavoro. Oggi è difficile che un compositore faccia una musica originale, tranne quando si tratta di un regista importante che non accetta questo dal produttore".

Morricone ha vinto il suo primo Oscar "regolare" - aveva già ricevuto il premio alla carriera nel 2007 - grazie alla colonna sonora di The Hateful Eight, l'ottavo film di Quentin Tarantino.