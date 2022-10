Ennio, il documentario di Giuseppe Tornatore torna al cinema per il compleanno del Maestro

Ennio, l'acclamato documentario sul maestro Ennio Morricone firmato da Giuseppe Tornatore, torna al cinema con Lucky Red per celebrare la nascita del musicista più popolare e prolifico del XX secolo, due volte Premio Oscar e autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili.

Uscito nelle sale lo scorso febbraio, Ennio tornerà al cinema solo 10 novembre, nel giorno della nascita di Morricone, il 10 novembre 1928. Il film, che ha conquistato il grande pubblico riportandolo nelle sale cinematografiche con oltre 400.000 spettatori, nei mesi scorsi ha ricevuto svariati riconoscimenti tra cui il Nastro d’Argento Dell’Anno, la nomina a Film della Critica dal SNCCI, il Globo d’Oro per il Miglior Documentario e tre David di Donatello per il Suono, il Montaggio e Miglior Documentario.

Ennio di Giuseppe Tornatore racconta Morricone attraverso una lunga intervista, tra testimonianze di artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen – cene di fiction, musiche e immagini d’archivio. "Ho lavorato venticinque anni con Ennio Morricone" ha dichiarato Tornatore. "Ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il mio sogno".

