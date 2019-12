Ennesimo taglio in Avengers: Endgame: una temibile razza aliena fu scartata

A distanza di mesi dall'uscita, sempre nuovi ed eccitanti dettagli arrivano dal set della pellicola più fruttuosa della storia, confermando, ancora una volta, l'entità del concept iniziale di Avengers: Endgame. Stavolta, oggetto del taglio cinematografico sarebbero stati i Giganti di Ghiaccio, apparsi per la prima volta in Thor.

A confermarlo il concept artist Jerad Merantz con un post Instagram, nel quale svela i dettagli dei costumi e la migliorata fisionomia della razza aliena, la quale, con grande sorpresa, non avrebbe combattuto al fianco di Thanos, bensì degli Avengers.

Nella prima pellicola dedicata al Dio del tuono veniamo a conoscenza dell'esistenza dei Giganti, della loro storia e dei natali di Loki, fratello solo adottivo di Thor: già nel 2011 era stata percepita l'oscura presenza di Thanos, con cui il popolo dei ghiacci aveva stipulato un accordo, ma dopo lo schiocco anche i fidati alleati dell'alieno viola erano stati dimezzati, affronto che non sarebbe certo passato inosservato.

Com'è plausibile, gli orgogliosi Giganti avrebbero imbracciato le armi al fianco dei supereroi dei Marvel Studios nell'ultima, decisiva battaglia della Fase 3 del MCU.

Purtroppo, questa parte del concept iniziale è stata eliminata, presumibilmente per alleggerire una trama già fitta di avvenimenti. Similmente anche l'apparizione di Dormammu fu scartata, così come il War Machine vice-presidente degli Stati Uniti, mentre altre scene sono state modificate in corso d'opera, come quella dell'incontro tra Hulk e l'Antico.