Enea, come finisce il film di Pietro Castellitto? Spiegazione del finale

Con Enea Pietro Castellitto è tornato a confrontarsi con la macchina da presa dopo il suo esordio da regista ne I Predatori, datato 2020: il protagonista de La Profezia dell'Armadillo e Speravo de Morì Prima è anche stavolta protagonista del suo stesso lavoro, ma non ha certo riservato al suo personaggio un trattamento di favore.

Enea ci racconta la storia del personaggio che dà il titolo al film, un ragazzo di famiglia romana benestante che trova nell'amico Valentino un'alternativa a quei genitori che non hanno saputo trasmettergli quell'idea di clan alla quale il nostro aspirava: i due amici prendono in gestione un locale e finiscono anche per immischiarsi in dei giri loschi, il tutto finché Enea non conosce Eva e se ne innamora.

I giri d'affari poco raccomandabili, le famiglie allo sbando (i genitori di Enea non fanno che rinfacciare al figlio di esser cresciuto nella bambagia, la madre di Valentino vive in un istituto) e la delusione di Valentino, segretamente innamorato di Enea, porteranno a un finale tragico: Enea muore infatti per mano dei criminali con cui era in affari, mentre Valentino lascia precipitare l'aereo che gli abbiamo visto pilotare per tutta la durata del film, uccidendo anche sua madre. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Enea.