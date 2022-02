Ending Things, Priyanka Chopra nell'action movie con la star Marvel Anthony Mackie

La star Marvel Anthony Mackie e Pryianka Chopra saranno protagonisti di un nuovo action movie in stile True Lies, diretto da Kevin Sullivan e intitolato Ending Things. Il film è prodotto da Davis Entertainment e Lit Entertainment insieme a Inspire e Make It With Gravy Productions, società dell'interprete di Sam Wilson.

Ending Things racconta la storia di una killer (Chopra) che ha intenzione di uscire dal giro e informa il suo 'partner d'affari' che si concluderà anche la loro relazione personale, pur rendendosi conto di non voler porre fine al legame.



Per sopravvivere alla rottura del rapporto e al loro ultimo incarico insieme dovranno in qualche modo unire le forze.

Anthony Mackie debutterà alla regia con il film Spark ed è reduce dal successo di The Falcon and the Winter Soldier, serie tv MCU del 2021, nella quale ha recitato con Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes. I due hanno interpretato i personaggi anche in altri prodotti del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, diretti dai fratelli Russo.



Di recente Mackie ha girato Desert Warrior, diretto da Rupert Wyatt, mentre Priyanka Chopra è nel cast di Matrix Resurrections, l'ultimo capitolo cinematografico della saga creata dalle sorelle Wachowski.



Vi terremo aggiornati su questo nuovo progetto che coinvolge entrambi e che ha tutte le premesse per far divertire i fan del cinema d'azione.