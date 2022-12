Endgame, scena girl power: star vuole l'Avengers di sole donne! Villain: 'Thanos o Kang'!

Ricordate quella scena - tanto criticata se non altro per la facile strizzata d'occhio al female power - in cui tutte le Avengers di sesso femminile si riuniscono nella battaglia finale di Endgame? Bene, per una di loro fu "il giorno più speciale che abbia mai avuto" e ora vuole riproporlo per un intero film (e avanza pretese sui villain).

Non è la prima volta che sentiamo qualcuno, all’interno del Marvel Cinematic Universe, usare quella scena come comparativo di qualcosa che vorrebbero vedere su schermo. Molte donne dei cast o delle troupe MCU l’hanno citata per proporre pitch o cercare di spiegare alcuni progetti in arrivo: per esempio, a sentire la regista Nia DaCosta, The Marvels sarà un po’ questo, una squadra tutta al femminile che parte proprio da quelle istanze. Peccato che il pubblico non sia esattamente d’accordo.

Sicuramente un pubblico di cinecomic a maggioranza maschile – maggioranza che però si sta assottigliando – ha la sua influenza, ma in generale anche i più favorevoli la percepirono come una scena un po’ telefonata, senza la forza di un vero messaggio propulsivo che pretendeva di veicolare. Ma se chiedete ai membri del cast femminile di Endgame, è piaciuta tanto. A tal punto che per qualcuna è diventato “il giorno più bello” della sua carriera. Stiamo parlando di Evangeline Lilly, interprete di The Wasp nel franchise degli Ant-Man.

Questo il suo auspicio in un’intervista con CinePop per promuovere Quantumania: “Il giorno in cui abbiamo girato la scena in Avengers: Endgame in cui eravamo solo noi donne è stato il più speciale che abbia mai avuto. Forse il più speciale che abbia mai avuto se ci limitiamo ai film Marvel. Ma anche quello in cui stavo girando una scena Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Bill Murray il giorno del mio 42esimo compleanno” – dice riferendosi probabilmente al terzo capitolo di Quantumania.

A quel punto le è stato chiesto se vorrebbe un Avengers di sole donne: “Sì! Mi piacerebbe esserci. Mi piacerebbe realizzarlo”. E i villain che vorrebbe contro, sono di prima categoria: o Kang il Conquistatore di Jonathan Majors o proprio il Thanos di Josh Brolin. Ma se fosse costretta a scegliere "vorrei vederci combattere contro Thanos. Forse è perché l'abbiamo fatto in Endgame, ma poi molto è stato fatto solo da Captain Marvel di Brie Larson. La vogliamo nel film ovviamente, ma mi piacerebbe vederlo come sforzo di gruppo, di 10 donne che lo circondano e lo mettono in ginocchio". Alla domanda su quale eroine vorrebbe, conclude: “Tutte quelle presenti in quella scena. Ognuna di loro. Tutte le donne".

Se guardiamo ai futuri Avengers però, sembra che la presenza maschile possa solo aumentare: forse addirittura Wolverine di Hugh Jackman in Secret Wars!