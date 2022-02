Endgame rimarrà l'ultimo film Marvel sugli Avengers? Lo ha detto Kevin Feige

Sappiamo già che secondo le indicazioni dei vari produttori e di Kevin Feige potrebbero passare parecchi anni prima di rivedere nelle sale un nuovo crossover Marvel sugli Avengers, ma secondo un recente commento dello stesso Feige potremmo non vederne mai più. Il capo dei Marvel Studios avrebbe definito Avengers: Endgame il film finale sugli eroi.

Il produttore avrebbe espresso un commento a margine del documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Eternals nel quale afferma che la saga sugli Avengers è stata completata in maniera definitiva: "I Marvel Sutidos e il Marvel Cinematic Universe hanno oltrepassato il loro decimo anniversario e con l'uscita del film finale degli Avengers, abbiamo finalmente completato la Infinity Saga di 22 film". L'accento dei media è quindi precipitato su quel "finale" pronunciato per definire l'ultimo film con protagonisti gli Avengers, ovvero il campione al box-office Endgame, che ha anche sancito l'ultima apparizione nel MCU di Robert Downey Jr. e Chris Evans, rispettivamente Iron Man e Captain America.

Ovviamente il documentario è stato girato durante le riprese di Eternals, quando Avengers: Endgame era da poco approdato in sala, quindi è possibile si stesse riferendo al film come all'ultimo con gli Avengers realizzato fino a quel momento o comunque all'ultimo all'interno della Infinity Saga. La scorsa estate, lo stesso Kevin Feige aveva detto quanto fosse ancora troppo presto per parlare di Avengers 5 e che potrebbero passare molti anni prima che se ne cominci a parlare seriamente.

"Vogliamo che sia passato un lasso di tempo ragionevole da Endgame prima di iniziare una nuova saga, che è già partita ed è già in corso E poi c'è bisogno di tempo, come accaduto nella Fase 1, per costruire quella saga prima di iniziare a riunire tutti quanti" ha spiegato il presidente dei Marvel Studios.

Eternals è disponibile in home video dallo scorso 15 febbraio. Nel nostro approfondimento, la lista dei contenuti speciali a disposizione.