Endgame: Don Cheadle rifiuta l'attività stampa con Mark Ruffalo perchè spoilera

Alcuni piccoli incidenti con gli spoiler hanno portato Mark Ruffalo spesso nell'occhio del ciclone dei fan, perché le sue risposte alle domande hanno spesso portato ad alcune involontarie rivelazioni, ad esempio per Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War. E pare che anche i colleghi vogliano tenersi a distanza da Ruffalo durante le interviste.

Intervenuto al The Tonight Show With Jimmy Fallon per promuovere la sua nuova serie, Black Monday, Don Cheadle ha dichiarato:"La sua lingua è troppo sciolta", provocando delle risate nel pubblico.

Alla domanda di Fallon sul rifiuto di fare attività stampa sul film e per i futuri film Marvel, Cheadle ha risposto:"Perché devo avere vicino quel chiacchierone? Non ho bisogno di sedermi accanto a lui mentre è impegnato a lasciarsi scappare rivelazioni sul film. Lui e l'altro chiacchierino, Tom Holland".

Don Cheadle e Mark Ruffalo sono andati insieme per un evento stampa a Good Morning America nel corso della promozione di Avengers: Infinity War, durante il quale Mark Ruffalo si è lasciato scappare uno spoiler piuttosto grosso sul film.

L'interprete di War Machine aveva parlato della gaffe di Ruffalo al Jimmy Kimmel Live:"Beh, se ascolti molto da vicino, ha iniziato a dire la verità assoluta e poi ha dovuto cercare di dire 'tutti' dopo aver quasi detto 'metà'. Era come un 'hai appena incasinato tutto!'".

Inoltre Don Cheadle ha spiegato che lasciarsi sfuggire alcuni dettagli del film comporta delle penalità da parte di Marvel Studios, noti per la loro intransigenza e la segretezza sulle sceneggiature dei suoi film.