Endgame: ci sarà un cofanetto della Infinity Saga con scene tagliate?

Avengers:Engdame è già disponibile per l’acquisto in Digital HD e continua a macinare record, ma Kevin Feige potrebbe aver anticipato una prossima colossale uscita in home video, ossia un set contenente i 23 film della Infinity Saga, con l’aggiunta di nuove scene tagliate.

Il presidente dei Marvel Studios, infatti ha dichiarato “se faremo un set gigante della Infinity Saga, potremmo includere scene tagliate, incluse alcune così brutte che vi faranno distogliere lo sguardo dallo schermo”. Feige ha anche spiegato che è qualcosa rivolto ai veri fan del MCU, che potrebbero essere interessati a guardare le scene che non ce l’hanno fatta a comparire nei film.

“Mi piace condividere queste scene” ha raccontato Feige. “Quando abbiamo scene che ci piacciono ma che non abbiamo potuto inserire nei film, è gratificante poterle pubblicare in seguito”. Oltre a questi filmati, però, ci sono anche quelli di cui si è meno orgogliosi, ma Kevin Feige ritiene che sia giunto il momento di mostrarne alcuni.

Purtroppo, la pubblicazione di materiale aggiuntivo a volte rischia di deludere i fan, perché ad esempio gli effetti visivi non sono stati completati e il risultato è un po' grezzo. Feige, però la vede diversamente e usa come esempio i filmati della trilogia originale di Star Wars che ancora oggi vengono alla luce: "non è un ottimo materiale, non dovrebbe essere nel film, ma adoro guardarlo".



Intanto continuano a emergere particolari su Endgame, inclusa l'idea degli autori di inserire digitalmente un personaggio in una delle scene più importanti.