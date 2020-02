Prima di Endgame Captain Marvel aveva incontrato i Guardiani? 'Improbabile'

In Avengers: Endgame abbiamo visto molti tra i principali personaggi Marvel incontrarsi, in alcuni casi per la prima volta, come Captain Marvel e Spider-Man. Molti fan si sono chiesti come mai alcuni eroi non si fossero mai incontrati prima, e hanno avuto recentemente l'occasione di chiederlo a James Gunn, regista di Guardiani della Galassia.

James Gunn ha concesso ai suoi follower un Q&A su Instagram, durante il quale ha anticipato grosse sorprese per Guardiani della Galassia 3, rispondendo alle loro domande. Una di queste era appunto "Perché Captain Marvel non ha mai incontrato i Guardiani della Galassia prima di Endgame?"

La risposta del regista è stata semplice e concisa, pur riferendosi alla grandezza dell'universo. "Ci sono sestilioni di esseri senzienti nell'universo. Sarebbe improbabile se si fossero incontrati". Osservazione pertinente, tanto più in considerazione di film come Guardiani della Galassia Vol. 2, Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War. D'altra parte, l'unica ragione per cui Captain Marvel era tornata sulla Terra era il cercapersone che aveva dato a Nick Fury, e se non fosse stato per quello non avrebbe potuto sapere cosa stava succedendo con Thanos.

James Gunn sta completando in questo periodo le riprese di The Suicide Squad, ma è già al lavoro su Guardiani della Galassia 3, che sarà maggiormente incentrato sulla figura di Gamora. Sarà una Gamora diversa da quella che il pubblico ha imparato a conoscere nei primi due capitoli, e a quanto pare il film sarà ambientato a dieci anni di distanza dagli eventi dei due predecessori.