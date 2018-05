End of Justice: Nessuno è Innocente, il trailer ufficiale del film con Denzel Washington

La Sony Pictures ha appena rilasciato trailer e locandina di End of Justice: Nessuno è Innocente, l'ultimo film di Denzel Washinghton, date un'occhiata al player! Il film esce al cinema il 31 maggio.

Sinossi: "End Of Justice: Nessuno è Innocente, diretto da Dan Gilroy, è un thriller drammatico ambientato tra le viscere del sovraccarico sistema giudiziario di Los Angeles. La carriera di Roman J. Israel, un determinato avvocato difensore interpretato da Denzel Washington, è stata caratterizzata da un tenace attivismo: la sua vita viene stravolta quando una serie di turbolenti eventi si scontra con i suoi ideali. Colin Farrell affianca il protagonista nel ruolo di un ricco e ambizioso avvocato che assume Roman nel suo studio legale."

End of Justice: Nessuno è Innocente, esce in sala in Italia il 31 maggio. Qui sotto trovate anche la locandina ufficiale.