Encounter, Riz Ahmed protegge i suoi figli ad ogni costo nel trailer del film Amazon

Amazon Prime Video ha diffuso il trailer del film thriller fantascientifico Encounter, il secondo lungometraggio diretto dal pluripremiato regista britannico Michael Pearce. Fanno parte del cast Riz Ahmed, Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.

Il film racconta la storia di Malik Khan, un veterano dell'esercito che torna a casa dalla sua famiglia per salvare i suoi due giovani figli, Jay e Bobby, da una minaccia extraterrestre "non umana". Nel disperato tentativo di farcela Malik li carica in un'auto e parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti occidentali, ma mentre corre verso una base militare segreta in Nevada che potrebbe essere la chiave per la sicurezza, il trio incontra il pericolo ad ogni svolta. Mentre il loro viaggio li porta in direzioni sempre più pericolose, i ragazzi dovranno lasciarsi alle spalle l'infanzia e crescere molto in fretta per restare vivi. Octavia Spencer interpreterà una poliziotta pronta ad aiutare i sopravvissuti. La sceneggiatura è scritta da Joe Barton e Michael Pearce.



Dopo la nomination all’Oscar, leggete la nostra recensione di Sound of Metal, Ahmed torna in una storia avvincente nei panni di un padre pronto a tutto per proteggere i suoi figli a tutti i costi, Encounter è allo stesso tempo un thriller e un potente dramma su una famiglia alle prese con un nemico apparentemente inarrestabile. Presto vedremo Octavia Spencer in A Christmas Carol con Ryan Reynolds per AppleTv+. Encounter arriverà su Amazon Prime Video il 10 dicembre 2021.