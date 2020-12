Encanto, Walt Disney Animation annuncia il nuovo film animato!

Nel corso dell'Investor Day 2020 di qualche ora fa, Walt Disney Animation Studios ha ufficialmente svelato il prossimo film animato intitolato Encanto, ambientato in Colombia, con il co-regista di Zootropolis, Byron Howard, con Jared Bush (Zootropolis) e Charise Castro Smith al timone del progetto. Lin-Manuel Miranda si occuperà delle musiche.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigali, che vive nascosta in una casa magica in Colombia, in una città vibrante, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha benedetto ogni famiglia con un dono unico, dalla super forza al potere di guarire: ogni bambino, tranne uno, Mirabel. Quando scopre che la magia intorno ad Encanto è in pericolo, Mirabel che lei, unica Madrigale ordinaria, è l'unica speranza della famiglia per salvare la magia di Encanto.



Come già anticipato il film presenterà delle canzoni inedite di Lin-Manuel Miranda, noto performer di Broadway e conosciuto anche per la sua partecipazione al sequel di Mary Poppins, Il ritorno di Mary Poppins, con protagonista Emily Blunt nel ruolo che fu di Julie Andrews.

Encanto è prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino. Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 24 novembre 2021.



Scoprite altri annunci importanti dell'Investor Day come Jon Watts alla regia di Fantastici 4 e un film prequel su Buzz Lightyear, celebre ed iconico personaggio del franchise di Toy Story.