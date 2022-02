Encanto, lo straziante finale alternativo del nuovo film Disney

Il nuovo film Disney Encanto ha conquistato i cuori di molti negli scorsi mesi, anche grazie a un finale molto emozionante. Ma sapevate che in realtà era stata presa in considerazione anche un'altra idea per la conclusione del film? Scopriamo insieme come sarebbe stato il finale con questa scena eliminata!

La scena eliminata da Encanto che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, infatti, sarebbe stata una versione alternativa del commovente finale del film Disney, disponibile in streaming su Disney Plus.

Nel finale di Encanto, Mirabel riesce a riunire tutta la sua famiglia e ricostruire la magica Casita. Il percorso che porta a questo finale è accompagnato dal sottofondo di "Dos Oroguitas", canzone fresca di nomination agli Oscar che racconta la storia d'amore tra Alma e Pedro, i nonni di Mirabel. Ed è dopo questa sequenza che avviene la riconciliazione tra Mirabel e la sua Abuela, senza la quale il finale non sarebbe stato così emozionante.

Ma, a quanto pare, Encanto si sarebbe potuto concludere in maniera ancor più struggente, con la scena eliminata che potete vedere in testa all'articolo: un finale alternativo che avrebbe fatto piangere ognuno di noi.

Il sincero dialogo tra Mirabel e Alma nel film avviene nei pressi di un fiume, nel luogo in cui Pedro si era sacrificato per salvare lei e i tre figli, ma nella versione precedente questo dialogo si sarebbe dovuto svolgere nella città da cui i due erano fuggiti. Dopo la distruzione della Casita, Mirabel va proprio lì. Alla ricerca della nipote, Alma arriva in città e si imbatte in un murales dedicato a Pedro con la frase "To love at all is to love entirely" (ossia: Amare tutti è amare pienamente).

Dopo questa scena, la nonna avrebbe ritrovato Mirabel e le sue scuse sarebbero state pronunciate in modo diverso: "Ho scelto di lasciare questa città e a causa di quella scelta mio marito è morto. Dopo averlo perso avevo tanta paura, non potevo sopportare il pensiero di perdere qualcun altro" le rivela. "Pensavo che se la nostra famiglia fosse stata abbastanza forte, se ci fossimo impegnati, ti avrei potuta proteggere. E mi rendo conto solo ora che mio marito sarebbe molto deluso, perché avrebbe voluto che, tra tutti, almeno io avessi capito le sue parole. E mi dispiace tanto."

Si sarebbe trattato di una scena davvero potente a livello emotivo, soprattutto se accompagnata dalla stessa canzone che ci ha narrato il loro amore e la nascita della famiglia Madrigal.

In ogni caso sembra che Disney stia valutando di ampliare questo universo narrativo dando vita a un vero e proprio franchise di Encanto. Restate sulle nostre pagine per futuri aggiornamenti!