Encanto: Stephanie Beatriz ha registrato una canzone mentre era in travaglio!

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, l'attrice e doppiatrice Stephanie Beatriz ha rivelato qualcosa che ha dell'incredibile circa il suo impegno lavorativo in Encanto, il grande successo animato della Disney che quest'anno è candidato a ben tre Premi Oscar, incluso quello per il Miglior film d'animazione. La Beatriz ha doppiato Mirabel.

Parlando appunto ai microfoni di Variety, Stephanie Beatriz ha svelato che mentre stava registrando una canzone per il film della Disney stava cominciando ad avere le contrazioni che l'avrebbero poi portata a partorire la sua prima figlia nell'agosto 2021. Il caso vuole che la canzone che stava registrando in quel momento fosse intitolata Waiting For A Miracle.

"Non volevo dirlo a nessuno alla Disney perché non volevo che qualcuno si spaventasse, ma stavo già avendo delle contrazioni quando dovevamo registrare quel giorno", ha dichiarato l'attrice nota per la sua partecipazione alla serie Brooklyn Nine-Nine. "Mi sono detta: 'Beh, incrociamo le dita e finiamo la canzone prima che arrivi [il bambino]!'".

Quando al regista del film Byron Howard è stato chiesto se sapeva del segreto di Beatriz, ha aggiunto: "Sapevamo che era molto, molto, molto, molto pronta ad avere quel bambino. Ma non ci ha detto che era quasi, quasi pronta".

Nel frattempo Encanto continua a dominare le classifiche in streaming e la pellicola, ufficialmente il 60° Classico Disney, è candidata ai Premi Oscar 2022 come Miglior film d'animazione, miglior colonna sonora e miglior canzone originale.

Nielsen ha pubblicato i numeri dello streaming negli Stati Uniti nella settimana dal 14 al 20 febbraio. Durante quel periodo Encanto è stato il film più visto su tutte le piattaforme streaming con un margine sulla concorrenza incredibilmente ampio. Il film Disney è stato visto per più di 1,2 miliardi di minuti nel corso di quella settimana.

