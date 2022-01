Encanto: la soundtrack batte Adele al primo posto degli album più venduti

Dopo aver occupato per ben sei settimane consecutive la prima posizione della prestigiosa Billboard 200, la celebre chart americana degli album più venduti, 30 di Adele ha ceduto sorprendentemente il post a una soundtrack ufficiale, quella del nuovo film d'animazione della Walt Disney, Encanto. Non accadeva da oltre due anni per una soundtrack.

Prima della colonna sonora di Encanto, la prima posizione della Billboard 200 era stata raggiunta da un'altra colonna sonora targata Disney, quella di Frozen 2 nel 2019 e prima ancora bisogna risalire al 2014, anno in cui ci riuscì la soundtrack del primo Frozen. Il successo deriva non solo dalla popolarità di cui gode il compositore Lin Manuel Miranda, dopo il successo di In The Heights e Hamilton - ma anche per il fatto che il brano We Don't Talk About Bruno è divenuto un fenomeno virale sul social TikTok, tanto da arrivare da solo a entrare nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli più venduti.

Dopo essere uscito alla fine di novembre nelle sale di tutto il mondo, Encanto è arrivato su Disney Plus il 24 dicembre scorso aumentando esponenzialmente la sua popolarità e diventando uno dei maggiori contendenti per la prossima edizione dell'Oscar al miglior film d'animazione, che probabilmente lo vedranno contrapposto a Luca della Pixar e a I Mitchell contro le macchine di Netflix in qualità di frontrunner. Tuttavia, la Disney non ha proposto "Bruno" agli Oscar ma gli ha preferito il brano Dos Oruguitas.

Il mistero è in realtà presto risolto grazie a una duplice motivazione: in primis il limite per presentare le canzoni all'Academy, fissato per il 1° novembre. All'epoca Encanto non aveva ancora fatto il suo esordio in sala, né era stato reso disponibile per le anteprime stampa: Disney, insomma, non aveva ancora avuto modo di testare la reazione di pubblico e critica ad un pezzo che, evidentemente, dev'esser sembrato alla produzione meno "sicuro" di Dos Oruguitas.

