Encanto: i registi di Zootropolis tornano all'attacco col nuovo film d'animazione Disney

Zootropolis è senza dubbio una delle migliori pellicole uscite dai Walt Disney Animation Studios e, dopo l'immenso successo, la House of Mouse ha deciso di affidare un nuovo progetto ai registi Byron Howard e Jared Bush, che si cimenteranno presto in Encantado.

Il titolo, che potrebbe essere ancora quello provvisorio, significa "fascino" in spagnolo e fa riferimento proprio alla giovane protagonista, sprovvista di poteri magici, del film: al centro della storia ci saranno infatti una ragazza brasiliana e la sua famiglia.

Encantado è il terzo film internante dedicato a personaggi femminili e di colore: i primi due sono stati Oceania (2016) che ruotava intorno alla polinesiana Vaiana e Raya e l'ultimo drago in arrivo il prossimo anno e che vedrà protagonista una ragazza dalle origini asiatiche.

A collaborare al progetto anche il compositore delle musiche Lin-Manuel Miranda (Mary Poppins) e i produttori Clark Spencer (Ralph spacca Internet) e Merino FLores (Oceania), mentre la sceneggiatura sarà curata da Charise Castro Smith, autore e produttore di alcuni episodi di The Haunting of Hill House.

Non è ancora stata annunciata la data d'uscita, ma c'è già chi punta sul 24 novembre 2021, Giorno del Ringraziamento, essendo lo slot prenotato dalla Disney ancora libero. Cosa ne pensate? È in arrivo un film alla Coco o uno dai toni fantasy in stile Principessa e il Ranocchio?