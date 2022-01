Encanto, i registi raccontano com'è nato il brano Dos Oruguitas

Mentre Non si nomina Bruno sta scalando le classifiche e ottenendo un successo stratosferico, entrando di diritto tra i brani Disney più popolari, c'è un'altra canzone che ai creatori di Encanto sta particolarmente a cuori, e che è stata proposta anche agli Oscar 2022 come Miglior Canzone: Dos Oruguitas. Vediamo com'è nata.

La voce di Sebastián Yatra accompagna uno dei momenti chiave di Encanto sulle note di Dos Oruguitas, il brano che aiuta Mirabel a capire qualcosa in più sul passato dei Madrigal e su come hanno avuto origine i loro poteri.

Ma com'è stato ideato quello che è a conti fatti uno dei brani portanti del film?

Beh, all'inizio era stato inteso per aprire la pellicola, e quindi per comparire nel prologo... Ma i registi di Encanto Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith hanno subito cambiato idea: "Avevamo bisogno di conservare questa parte del racconto per la fine del film" rivelano "Ci è voluto un po' per capire dove inserire queste informazioni, e dove avrebbe avuto maggior impatto".

"Dovevamo ascoltare ciò che il film ci stesse dicendo, ciò che voleva essere" continuano "Abbiamo discusso molto, quando siamo arrivati a quel flashback, e una domanda che continuava a presentarsi era 'Qual è quella nuova parte di trama che scopriamo nel racconto del loro passato?'. La nostra storia è una sorta di mistero, e a quel punto pensi 'Oh mio Dio, la nonna non ha mai raccontato questa parte importante'. E fu quello che cambiò tutto".

E musicalmente, ovviamente, è stato Lin-Manuel Miranda a dare al brano le sue attuali sembianze, prendendo ispirazione dalla sequenza scritta da Castro-Smith: "Ci disse che il suo obiettivo era far sì che questa canzone desse l'idea di essere stata cantata per almeno un centinaio d'anni. Come una di quelle canzoni che sentiresti da qualche parte per le strade della Colombia, una canzone popolare sull'amore e sulla perdita che tutti conoscono. Ma ha anche fatto un lavoro fantastico nel renderla una perfetta rappresentazione personale per Alma e la la formazione della famiglia Madrigal, e di cosa è andato perso nel sacrificio che ha reso possibile tutto ciò".