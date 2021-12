Encanto, quando arriverà il nuovo film animato su Disney Plus? Scoprite la data d'uscita!

Encanto è Classico Disney numero 60 ed è attualmente in programmazione nei cinema italiani, ma quando uscirà in streaming su Disney+? Scopriamolo insieme.

Come già anticipato durante il Disney Plus Day di qualche settimana fa, possiamo confermarvi che Encanto uscirà su Disney+ il 24 dicembre: il film sarà gratis per tutti gli spettatori abbonati alla piattaforma di streaming on demand, e per vederlo non sarà necessario ricorrere al famoso e discusso 'Accesso Premium'. Ciò di cui avrete bisogno per accedere al film sarà un regolare abbonamento a Disney+, dato che il film entrerà in catalogo dalla porta principale come già accaduto recentemente a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e The Last Duel.

Nel film, la magia del villaggio Encanto ha donato ad ogni bambino della famiglia Madrigal un potere unico, dalla superforza alla capacità di auto-guarire: tutti hanno un potere, tranne la protagonista Mirabel. Ma quando la protagonista scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel si rende conto che proprio lei, l'unica Madrigal senza poteri e in tutto e per tutto ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Encanto è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel - L'intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino, su una sceneggiatura firmata da Castro Smith e Bush. Per altri approfondimenti sul film, recuperate la nostra recensione di Encanto.