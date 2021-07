Encanto, primo poster per il film Disney dai registi di Zootropolis! Annunciato il trailer

Dopo l'annuncio ufficiale arrivato durante lo scorso Disney Investor Day, la compagnia ha ora diffuso il primo poster ufficiale di Encanto, nuovo film animato diretto dagli autori di Zootropolis Byron Howard e Jared Bush la cui uscita è prevista per novembre 2021.

60esimo Classico Disney, Encanto racconterà la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigali, che vive nascosta in una casa magica in una vibrante città della Colombia, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha benedetto ogni famiglia con un dono unico, dalla super forza al potere di guarire: ogni bambino, tranne uno, Mirabel. Quando scopre che la magia intorno ad Encanto è in pericolo, Mirabel, unica Madrigale ordinaria, è anche l'unica speranza della famiglia per salvare la magia di Encanto.

Nel pubblicare il poster accompagnato dalla frase "Una casa magica. Una famiglia magica", a cui potete dare un'occhiata in calce alla news, l'account ufficiale della Casa di Topolino ha anche annunciato che il primo trailer di Encanto approderà in rete domani, 8 luglio.

Ricordiamo che la pellicola potrà vantare le musiche di Lin-Manuel Miranda, autore dell'acclamato musical teatrale Hamilton che ha già collaborato con la Disney per Oceania e il Ritorno di Mary Poppins. Cosa vi aspettate dal nuovo film animato della House of Mouse? Fatecelo sapere nei commenti.