Encanto, perché Non si Nomina Bruno non va agli Oscar? Risponde Lin-Manuel Miranda

Non si Nomina Bruno sta letteralmente facendo sfracelli: il brano portante della colonna sonora di Encanto è il successo che mancava ai Classici Disney dai tempi di Frozen e Let it Go, con i fan di tutto il mondo praticamente impazziti per il brano composto da Lin-Manuel Miranda. La domanda, dunque, sorge spontanea: ma gli Oscar?

Negli ultimi tempi ha fatto piuttosto discutere, infatti, la scelta di Disney di presentare all'Academy il brano Dos Oruguitas, finito poi prevedibilmente nella cinquina delle candidate a Miglior canzone originale: ma quali sono i motivi dietro questa scelta decisamente poco prevedibile?

A spiegarcelo, dopo aver parlato dei possibili sequel di Encanto, è stato proprio Lin-Manuel Miranda: "Sono comunque orgoglioso di aver presentato Dos Oruguitas. Quando questi sono i parametri, ti tocca scegliere la canzone che meglio riassuma lo spirito del film, che lo contenga tutto in quell'unica canzone, a differenza di una che si concentra sulle vicende di un personaggio in particolare. Comunque non negherò che sia stata una scelta difficile" sono state le parole del regista di Tick Tick... Boom!

Cosa ne pensate? Credete che Dos Oruguitas abbia meritato la sua candidatura? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il drammatico finale alternativo di Encanto.