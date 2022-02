Encanto: perché Julieta non 'cura' la vista di Maribel? Ecco la spiegazione del regista

Dopo le nomination agli Oscar 2022 per Miglior Film d'Animazione, Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone Originale, Encanto continua ad attirare pubblico tra streaming e sale. Tutti parlano del film della Disney, e tante sono le curiosità nate dopo la visione. Molti, ad esempio, si sono chiesti: perché Julieta non "cura" la vista di Mirabel?

Come sappiamo, infatti, ogni membro della famiglia ha un potere speciale, e quello di Julieta consiste nel poter curare le persone dando loro da mangiare ciò che cucina. La vediamo più volte all'opera nel corso del film, dove si ritrova a dover curare spesso l'allergia del marito. Ma allora perché non fa nulla per la vista di Mirabel? Secondo molti semplicemente perché i poteri di Julieta non possono curare delle patologie vere e proprie, ma soltanto l'effetto di queste ultime, dunque i sintomi. Tuttavia il co-regista Jared Bush ha dato una risposta differente a questa domanda sul suo profilo Twitter.

Bush ha infatti parlato di quanto sia importante questo tipo di rappresentazione, mettendo in luce il fatto che non c'era alcuna necessità di cambiare questo 'tratto' della protagonista. "3 anni fa, Lowri ha scritto alla Disney chiedendo un'eroina con gli occhiali" ha scritto nel suo post il co-regista. "Non potevo rivelarle che il suo desiderio si stava già avverando! MA guardate la clip per la risposta alla grande domanda: perché Julieta non 'aggiusta' la vista di Mirabel o Agustín. Fa parte di quello che sono e lei non vorrebbe cambiarlo." Nel video, che troverete in fondo all'articolo, viene presentata proprio la giovane Lowri, che spiega questo concetto. Voi cosa ne pensate della spiegazione di Jared Bush?

Intanto le domande non finiscono qui. Molti infatti si sono chiesti: perché Mirabel non ha poteri?