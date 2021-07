Encanto, musica e magia nel trailer del nuovo film Disney: svelata la data di uscita

Dopo il primo poster di Encanto, Walt Disney Animation Studios ha pubblicato anche il trailer del nuovo film, diretto dai registi di Zootropolis Byron Howard e Jared Bush insieme a Charise Castro Smith. Si tratta di un titolo a suo modo storico, dal momento che sarà il sessantesimo nella storia della Casa del Topo.

Encanto è un musical, impreziosito da otto nuove canzoni di Lin-Manuel Miranda (compositore di Oceania e Hamilton) che metteranno in mostra il talento vocale di Stephanie Beatriz, nota soprattutto per il ruolo di Rosa Diaz nella serie NBC Brooklyn Nine-Nine.

Il film sarà nelle sale dal 24 novembre 2021. La sinossi di Encanto parla della "storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vibrante, in un meraviglioso luogo incantato chiamato Encanto. La magia dell'Encanto ha benedetto ogni bambino della famiglia con un dono unico, dalla super forza al potere di guarire, tutti i bambini tranne una, Mirabel (Stephanie Beatriz). Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal senza talenti, può essere l'ultima speranza per la sua eccezionale famiglia."

Stephanie Beatriz non è alla sua prima esperienza come doppiatrice: ha infatti prestato la voce anche a serie animate come Bob's Burgers, BoJack Horseman, e a film come L'Era glaciale - In rotta di collisione e The Lego Movie 2.