Encanto, la magia è racchiusa nei nuovi character poster del film Disney: guardateli!

Non manca molto all'arrivo del nuovo capolavoro d'animazione Disney, Encanto, sugli schermi, che si tratti di cinema o di Disney+. Intanto però, noi facciamo la conoscenza dei protagonisti della pellicola (e della loro magia) grazie a questi vivaci character poster.

Si tinge di magia l'account Twitter della Casa di Topolino, dove sono stati condivisi i nuovi, coloratissimi character poster di Encanto.

Il sessantesimo film d'animazione Disney si era già presentato con dei fantastici trailer che ne anticipavano trama e personaggi, e adesso possiamo dare un'occhiata più da vicino ai vari membri della famiglia al centro di tutto, i Madrigal.

Come già sappiamo, protagonista principale della storia è Mirabel (Stephanie Beatriz), l'unico membro della famiglia a non essere dotato di alcuna abilità particolare, mentre i suoi parenti e persino la casa in cui vivono posseggono tutti degli incredibili poteri, come il saper parlare con gli animali (Antonio), una forza statosferica (Luisa), il potere di far crescere fiori ovunque (Isabela) o quello di mutare forma a proprio piacimento (Camilo).

Questa per loro è la normalità, una quotidianità sicura e inesorabile... Finché non lo sarà più, e toccherà a Mirabel fare di tutto per salvare la propria dimora e la propria famiglia.

Encanto arriverà il 24 novembre al cinema, e il mese successivo su Disney+.