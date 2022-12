Encanto, Lin Manuel Miranda svela il 'minaccioso' messaggio ricevuto da Taika Waititi!

Lin Manuel Miranda è diventato, da diversi anni, la penna dietro le canzoni più celebri di casa Disney. Dopo il successo di Encanto ha ammesso di aver ricevuto tantissimi messaggi da parte dei genitori di piccoli fan del brano Non si nomina Bruno (We don't talk about Bruno), compreso Taika Waititi.

Pare che il regista e attore gli abbia mandato un DM su Twitter complimentandosi per il successo del film e del brano e minacciando scherzosamente Miranda. Un pò come gran parte dei genitori in giro per il mondo, sembra che Waititi sia stato vittima del tormentone "We don't talk about Bruno" tra i bambini. In pochi mesi il brano è diventato talmente virale da raggiungere picchi di stream sulle piattaforme musicali e sui social network, trasformandosi persino un trend di Tik Tok.

Mentre "We don't talk about Bruno" continuava a macinare traguardi, gli ascolti salivano diventando una delle canzoni Disney più ascoltate di sempre. Il successo, arrivato soltanto con l'arrivo su Disney+ del film, ha portato Miranda ad essere inondato di messaggi sui suoi social compresi quelli di Taika Waititi. "Ho iniziato a ricevere messaggi: prima dagli amici, 'I miei figli non riescono a smettere di cantarla!', perché è davvero esplosa quando è arrivata su Disney+. Poi ho ricevuto un DM su Twitter da Taika Waititi, con cui siamo amichevoli ma non ci conosciamo bene, che diceva: 'Ti ucciderò, è fantastico, ma i miei figli non smettono di cantarla!'" ha raccontato "Poi quando siamo tornati è stato come se avessi conquistato il mondo".

In occasione dell'uscita di Encanto Lin Manuel Miranda ha svelato l'origine di "We don't talk about Bruno" e di come non si aspettasse un successo di questa portata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!