Encanto, Lin-Manuel Miranda: 'sorpreso dal successo di Non si nomina Bruno'

Dopo l'uscita su Disney+ Encanto è diventato uno dei film d'animazione più chiacchierati dell'ultimo anno vincendo il Golden Globe come miglior film d'animazione, con la sua colonna sonora che sta conquistando le vette delle classifiche.

"We Don't Talk About Bruno" ha appena superato "Let It Go" di Frozen nelle classifiche Billboard. Lin-Manuel Miranda, noto per aver creato le musiche per In the Heights e Hamilton e per aver recentemente diretto Andrew Garfield in Tick, Tick... Boom!, ha scritto la musica per Encanto. Durante una recente chiacchierata con Bloomberg, Miranda ha parlato del successo della canzone e ha rivelato che è stata una sorpresa.



"Quando sono tornato dalle vacanze, 'We Don't Talk About Bruno' aveva in qualche modo conquistato il mondo insieme al resto della colonna sonora di Encanto", ha detto Miranda ridendo. "Ti aiuta ad avere la giusta prospettiva, il weekend di apertura non è la vita del film. È solo la bozza. A distanza di due mesi, la gente parla di Bruno e di tutta la sua famiglia. Stavo dicendo a un amico: penso che questo sia il mio 'Send in the Clowns', che è stato l'unico singolo in cima alle classifiche di Stephen Sondheim. Chi avrebbe mai immaginato tra i milioni di canzoni che ha scritto che sarebbe stato 'Send in the Clowns'? In un certo senso sembra casuale."



"We Don't Talk About Bruno" è il singolo di maggior successo della Disney in 26 anni ed è pronto a conquistare nuovi traguardi. Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Encanto.