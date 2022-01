Encanto, Lin-Manuel Miranda:'Mio figlio è stanco di sentire Non si nomina Bruno'

Encanto è uno dei titoli d'animazione più acclamati dell'ultima annata cinematografica, disponibile su Disney+. Non solo il Golden Globe appena conquistato come miglior film d'animazione ma anche la canzone Non si nomina Bruno, scritta da Lin-Manuel Miranda. Il performer ha svelato un piccolo aneddoto familiare sulla canzone.

"Mio figlio è tornato a casa oggi da scuola dicendo 'Papà, la cantano tutti'; è sia orgoglioso sia 'già, ok' [rassegnato]. Tieni conto che sente quella canzone dallo scorso maggio" ha dichiarato Miranda.



L'autore e attore ha raccontato di essere stupito dal successo di Non si nomina Bruno:"Sento che questo è il mio Send in the Clowns, che è stato il più grande successo del compianto Stephen Sondheim. E probabilmente il più casuale di una carriera incredibile e di una musica che migliora la vita. Ma lo accetto!".



Il successo di Non si nomina Bruno l'ha reso il singolo più acclamato del gigantesco archivio Disney negli ultimi 26 anni. Il titolo si unisce a brani iconici quali Il mondo è mio di Aladdin, L'amore è nell'aria stasera de Il re leone, Colors of the Wind di Pocahontas.



Secondo i dati Billboard, Non si nomina Bruno è stata trasmessa in streaming 29 milioni di volte in una settimana.

Sul nostro sito potete leggere la recensione di Encanto, l'ultimo grande successo del cinema d'animazione Disney, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.